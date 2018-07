Nuovo corso, l’Università della Tuscia vola su web

di Carlo Maria Ponzi

Immagine, brand, consumi e pubblicità; interazione ed usabilità dei sistemi digitali; Web, multimedialità e visualizzazione interattiva dei dati; scrittura, storytelling e produzione multimediale; diritto dell’informazione digitale; Web e social media per la politica; museologia ed esposizioni digitali etc.



Sono alcuni degli insegnamenti che dal prossimo anno accademico verranno impartiti dal nuovo corso di laurea magistrale in Informazione digitale attivata dall’Università degli studi della Tuscia.



«Il nostro obiettivo – spiega il magnifico rettore Alessandro Ruggieri – è offrire un solido percorso formativo interdisciplinare che metta in relazione le aree delle scienze della comunicazione e dei saperi umanistici con l’area dei linguaggi digitali e delle tecnologie dell’informazione».



Tre sono le aree disciplinari che si integrano nel corso di laurea: Informatica e tecnologia; Scienze dei media; Scienze Umanistiche. Il fine è preparare specialisti per professioni in ambito comunicativo e di gestione dei contenuti digitali per aziende private, media company, pubblica amministrazione e istituzioni ad alto tasso tecnologico e di ambito web, editoriale, audiovisivo etc.



Ampio lo spettro delle funzioni che i futuri laureati saranno in grado di presidiare: progettazione di ambienti e servizi per la comunicazione, di Sistemi Informativi Geografici (SIG) e Open Data; community e social media management; gestione delle campagne promozionali e del branding online; storytelling, storymaps, supporto al giornalismo crossmediale e al data journalism; informazione museale e produzione multimediale e audiovisiva, cura dei contenuti.



«La specializzazione in questi settori – sottolinea Ruggieri - risponde a mutamenti di un mercato in rapida espansione e ad alta richiesta di prestazioni, e alle prospettive occupazionali in ambito tecnologico e mediale nelle aziende ad alto tasso tecnologico orientate alla comunicazione».



Il corso sarà incardinato nel dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo (Disocum) che ha sede nel rettorato di Santa Maria in Gradi.

Domenica 29 Luglio 2018



