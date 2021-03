Nuovo comitato alla Fidal Viterbo, ecco deleghe e programmi

Comitato Fidal (federatletica) Viterbo, assegnate le deleghe per il prossimo quadriennio olimpico. Si è svolta a Viterbo la prima riunione del nuovo Comitato provinciale Fidal uscito la scorsa settimana dall'assemblea delle società, che aveva eletto Alessandro Di Priamo come nuovo presidente.

All'ordine del giorno della riunione, le nuove nomine e l'assegnazione delle deleghe per il prossimo quadriennio olimpico 2021/2024. A collaborare con Di Priamo in qualità di vice-presidente sarà Claudio Cardoni ( Atletica 90 Tarquinia che si occuperà anche di Rapporti e Promozione Scuole. Antonio Tiratterra ( At Running) sarà il nuovo Segretario mentre per la parte tecnica, in qualità di Fiduciario, è stata nominata Monica Condurelli.

Ad occuparsi dell'organizzazione di gare ed eventi su pista sarà Giovanni Tomasicchio ( Atletica Vetralla), mentre le gare su strada-cross-trail sono state affidate a Rodolfo Valentino ( Viterbo Runners). E ancora, per quanto riguarda i social media, saranno gestiti da Eleonora Schertel. Ad occuparsi della Gestione Info Sigma e Settore Giovanile sarà invece Stella Timperi. Infine, Elisa Masci è la nuova Speaker ufficiale mentre a coordinare gli Eventi Sportivi legati al Turistico- Sociale sarà Bruno Buzzi.

Il neo presidente provinciale della Fidal Alessandro Di Priamo, atleta e tecnico At Running, è ex campione del mondo di maratona Master ad come proposito quello di promuovere ed espandere l’atletica leggera nella Tuscia e farlo diventare uno sport primario da svolgere all’aria aperta e con un significativo ruolo sociale. Sarà dato spazio nei prossimi anni alle attività che permettono di coinvolgere il maggio numero di atleti possibili, su pista, in strada, nel cross e il trail running.

