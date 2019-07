Nuovo colpo alla contraffazione, sequestri sulle spiagge di Pescia Romana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il quinto maxi sequestro sulle spiagge di Montalto di Castro. Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia locale, in sinergia con la Guardia costiera, hanno eseguito l’operazione “Spiagge sicure” che vede contrastare la contraffazione e la vendita illegale sulle spiagge del litorale.Le forze dell’ordine sono intervenute in località Graticciare a Pescia Romana, vicino la spiaggia Costa Selvaggia, dove gli abusivi sono fuggiti lasciando la merce a terra. Tutto materiale riportante marchi contraffatti di note aziende di alta moda: scarpe, costumi, polo, magliette e bermuda del valore di centinaia di euro. La merce era nascosta all’interno di grandi buste, alcune delle quali sono state rinvenute vicino ad una fitta boscaglia lungo la spiaggia.Con il sequestro di ieri si contano dall’inizio dell’estate migliaia di pezzi tra abbigliamento e accessori da mare sottratti dal malaffare, per un valore complessivo di oltre 50mila euro. La scorsa settimana le forze dell’ordine avevano localizzato il nascondiglio della merce in un’area boschiva nei pressi della spiaggia, identificando anche le vedette che alla vista delle divise allertano tramite WhatsApp i compagni per sfuggire ai controlli. «Continueremo a controllare il litorale - fanno sapere dal Corpo di Polizia locale - al fine di contrastare la contraffazione e la vendita abusiva».