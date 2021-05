7 Maggio 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 2 minuti)







Sprint di Alessandro Dal Canto per occupare la panchina della Viterbese nella prossima stagione. Dopo le suggestioni legate al possibile arrivo di Attilio Tesser o di Roberto Breda "Tutti ottimi allenatori" ha detto il presidente gialloblù Marco Romano, sembra ai titoli di coda la trattativa per portare a Viterbo l'ex allenatore del Livorno. Alessandro Dal Canto, classe 1975 di Castelfranco Veneto, corrisponde perfettamente all'identikit che aveva in mente il presidente Marco Romano che voleva un tecnico abituato a lavorare con i giovani, ma che allo stesso tempo avesse già maturato esperienze significative in Serie C. Dopo aver allenato le squadre Primavera di Padova, Juventus ed Empoli, con cui ha raggiunto buoni risultati sia in campionato che al torneo di Viareggio, Dal Canto allena stabilmente da tre stagioni in Serie C.

Al suo esordio nella categoria, ha fatto molto bene con l'Arezzo che ha portato alle semifinali dei play-off per la Serie B persi contro il Pisa. In quella competizione, l'Arezzo di Dal Canto eliminò ai quarti di finale proprio la Viterbese fresca detentrice della Coppa Italia. I toscani si imposero contro i gialloblù per 3-0 in casa e poi per 2-0 allo stadio Enrico Rocchi. Due stagioni fa, il tecnico veneto ha guidato il Siena con cui ha concluso la stagione regolare al sesto posto per uscire poi sempre ai play-off. In questa stagione ha poi allenato il Livorno, da cui è stato esonerato lo scorso primo marzo. C'è da dire che la squadra labronica ha dovuto affrontare una stagione molto travagliata, culminata poi con la retrocessione, a causa di una situazione societaria molto difficile.

All'inizio di questa stagione, Dal Canto ha allenato anche l'attuale punta gialloblù Otavio Murilo che aveva iniziato questo campionato proprio con la casacca amaranto per poi approdare alla Viterbese in occasione del mercato di riparazione dello scorso gennaio. Nelle esperienze maturate fino a questo momento in Serie C, il probabile allenatore della Viterbese ha sempre guidato squadre che militavano nel Girone A che è proprio quello in cui la squadra gialloblù spera di gareggiare nella prossima stagione.

A meno di clamorosi dietrofront, la trattativa potrebbe concludersi a breve. Nelle settimane scorse la Viterbese aveva pensato anche a due nomi top per la categoria come Attilio Tesser e Roberto Breda. Il primo, specialista tra l'altro in promozione in Serie B, sembra tra l'altro destinato alla Triestina. Al momento il nome di Dal canto sembra comunque quello più accreditato per trovare un accordo con la società di via della Palazzina. La Viterbese tornerà ad allenarsi anche oggi in quella che potrebbe essere l'ultima seduta della stagione. Proprio in queste ore la società di via della Palazzina deciderà se far continuare o meno l'attività della squadra anche la settimana prossima.