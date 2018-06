Vigili del fuoco, a sirene spiegate nel centro di Viterbo per il trasloco

di Massimo Luziatelli

Hanno attraversato il centro storico a sirene spiegate. Un modo festoso per salutare la città di Viterbo e, nel contempo, far sapere che la nuova sede dei Vigili del fuoco ha iniziato a prendere vita. Da ieri, infatti, l’intera area operativa del comando provinciale si è trasferita nella nuova sede, quella che si trova alle porte di Viterbo sulla Cassia Nord.



E il trasferimento di tutti i mezzi non è passato inosservato. In mattinata, infatti, camion, autobotti, autogru, mezzi anfibi, jeep e ruspe, hanno lasciato la caserma di via Oslavia e, a sirene spiegate, hanno imboccato Porta Romana per attraversare il centro storico.



Breve sosta in piazza del Comune dove il comandante provinciale dei pompieri, Giuseppe Paduano, ha incontrato il prefetto Giovanni Bruno; il rappresentante del Governo si è poi unito al festoso corteo che, scortato dalle moto della Polizia Stradale, e applaudito lungo il percorso da molti spettatori curiosi e bambini che applaudivano, si è diretto

verso la Cassia Nord.



Un momento semplice, ma particolarmente toccante, è stato il primo alzabandiera presso la nuova struttura. Il primo di una nuova era, mentre alla centrale operativa, dotata dei più moderni sistemi, iniziavano già ad arrivare le prime telefonate.

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:13



