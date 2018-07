La nuova giunta: Arena non mette d'accordo la maggioranza

di Carlo Maria Ponzi



Nuova giunta comunale: trascorsi cinque giorni dalla proclamazione a sindaco, Giovanni Arena è costretto a far uscire dai comignoli di Palazzo dei Priori fumata nera.



Ieri, nuova giornata di convulsioni, con il primo cittadino impegnato, grazie a una fitta teoria di incontri bilaterali, a tentare di trovare la quadra tra le aspirazioni assessorili di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Condivisa l'articolazione dell'esecutivo in nove componenti, di cui quattro donne, si è poi rivelato più complicato del previsto riempire le caselle.



Il nodo del contendere riguarda una sola delega: quella dei Servizi sociali che vede contrapposte due lady del centrodestra: Antonella Sberna (Forza Italia), che alle elezioni ha portato in dote 725 preferenze; e Laura Allegrini, dal denso cursus honorum (consigliere regionale, senatrice) con la casacca di An e/o del Pdl. Fino a tarda serata, i faccia a faccia del sindaco con i maggiorenti dell'una o dell'altra formazione non hanno dato i risultati sperati. Nessuno sembra intenzionato a mollare la presa, vista l'importanza di un assessorato che garantisce visibilità politica e notevole peso amministrativo.



La condivisione sul resto della squadra non presenta insuperabili criticità. A latere del caso Sberna, Forza Italia, vuol fare entrare nella stanza dei bottoni Elpidio Micci (lavori pubblici o, in subordine decentramento) superstar in quanto a preferenze (827) del voto del 4 giugno. La Lega è soddisfatta: porta a casa due assessori (Enrico Maria Contardo, esterno, vice sindaco) e Claudia Nunzi, nonché la presidenza del consiglio da affidare al giovane esordiente Stefano Evangelista. Per Fratelli d'Italia, caso Allegrini a parte, sono papabili Claudio Ubertini all'Urbanistica (incarico, già ricoperto nella giunta guidata da Giulio Marini) e il coordinatore provinciale Giuseppe Talucci Peruzzi, esterno.



La lista civica Fondazione si affida a Paolo Barbieri, al bilancio ovvero allo sviluppo economico. Il leader Gianmaria Santucci fa un passo indietro per garantire l'ingresso di una donna che risponde al nome di Maria Rachele Magro. In ultimo, ma non d'importanza, rimane nel ruolo di Cenerentola la delega alla Cultura, che sarà assegnata solo al termine del braccio di ferro Sberna/Allegrini.



