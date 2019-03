Nuova aggressione al carnevale di Civita Castellana contro un carabiniere, giovane arrestato. Denunce per droga

Ultimo aggiornamento: 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il carnevale di Civita Castellana di nuovo macchiato da un episodio di violenza. Ieri l'altro, Martedì grasso, un giovane che non faceva parte della sfilata dai carri e gruppi mascherati, ha aggredito un carabiniere. Quest'ultimo è stato poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso per le medicazioni e accertamenti del caso.Il ragazzo è stato arrestato e sarà processato per direttissima questa mattina a Viterbo. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di martedi, unico neo di una giornata tranquilla e trascorsa dai partecipanti alla sfilata con allegria ma senza eccessi. Si tratta della seconda aggressione a un carabinierie quest'anno al carnevale. Dopo la prima il prefetto Giovanni Bruno aveva convocato un vertice tra forze dell'ordine e amministrazione comunale, chiedendo l'attuazione di alcuni provvedimenti. Che, evidentemente, non sono stati sufficienti.Tantissima gente e i gruppi organizzati hanno espresso solidarietà all'Arma dei carabinieri e in particolare al militare, che è stato oggetto dell'aggressione, e riconosciuto l'enorme lavoro svolto dalle forze dell'ordine nel corso delle tre sfilate per mantenere l'ordine pubblico.Nel corso dei servizi di controllo dei carabinieri è stata denunciata una donna di 23 anni di origini rumene, con indosso due involucri con 10 grammi di hashish. Poi sono stati identificati e segnalati quali assuntori. altri 5 studenti: avevano a vario titolo hashish, marijuana e cocaina per uso personale, da utilizzare durante la festa di carnevale, ma sono stati tutti fermati, controllati e segnalati.Non è da escludere, dopo il precedente l'avvertimento del prefetto, che possano arrivare provvedimenti drastici per la kermesse civitonica.