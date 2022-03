Sabato 12 Marzo 2022, 06:35

Notte brava in un night finisce in tragedia. Claudio Carolini, 44enne di Viterbo, è stato trovato morto davanti all’ingresso del locale per adulti al Poggino. Il decesso è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì e del caso se ne stanno occupando i carabinieri del comando provinciale di Viterbo.

La sua morte sembrerebbe un mistero. Carolini, secondo quanto ricostruito, avrebbe passato alcune ore nel night. Qui avrebbe avuto una discussione con alcune persone e subito dopo si sarebbe allontanato dal locale. Forse per tornare a casa. Pochi passi però e si è accasciato al suolo. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza per questo si pensa a un malore. Ma gli investigatori al momento non escludono nulla. Sarà infatti l’autopsia, che è stata già disposta dal magistrato, a chiarire le cause del decesso.

Nel frattempo sono stati già ascoltati alcuni avventori del night che avrebbero visto Carolini trascorrere la serata e alcuni buttafuori. Sarebbero stati loro a raccontare della lite tra il 44enne e altri clienti del locale a luci rosse. La procura ha aperto un fascicolo per poter indagare sul decesso e avere gli strumenti necessari per non escludere nulla. Al momento però non ci sarebbe nessun nome iscritto.

Per fare luce piena su una morte che al momento sembra non trovare altra spiegazione se non quella del malore accidentale. Carolini era uomo molto conosciuto a Viterbo. Da sempre residente nel quartiere Pilastro, negli anni aveva avuto dei guai con la giustizia. L’ultimo appena due anni fa, quando fu accusato, insieme a un amico, di stupro. Una quarantenne raccontò di essere stata violentata dai due nel suo appartamento la notte del 29 settembre del 2019. Il processo per Carolini non si celebrerà, la sua morte ha estinto anche il reato.

Gli amici hanno lasciato messaggi di cordoglio sui social. Ricordando le serate passate insieme nel quartiere Pilastro e le tante scorribande vissute insieme. «Ciao Cla, mi mancherai». E ancora: «Ciao, questa è l'ultima foto che abbiamo fatto, è stata una bellissima serata. Ciao amico mio». La settimana scorsa Carolini aveva perso la mamma per un malore.