Nonno vigile investito da un’auto, trasportato in ambulanza a Tarquinia

Ultimo aggiornamento: 15:13

Come tutti i giorni si recava davanti alla scuola media per prestare il proprio servizio a favore della comunità, ma questa mattina all’entrata dell’istituto il nonno vigile non c’era: è stato investito poco prima da un’auto di passaggio. Salvatore, 88 anni, poco dopo le 7 ha attraversato la strada nei pressi delle scuole, ma il conducente di un’auto non lo ha visto e l’impatto è stato inevitabile.L’anziano è caduto rovinosamente a terra riportando contusioni in varie parti del corpo. Ancora cosciente, è stato prima soccorso dal conducente dell’auto, poi dal 118 che lo ha trasportato con un’ambulanza della Misericordia all’ospedale di Tarquinia. I medici gli hanno riscontrato delle escoriazioni alla spalla, al femore e alla gamba sinistra, ma non è in pericolo di vita. Sul posto dell’incidente, per gli accertamenti, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.Sono invece intervenuti verso le 8 di questa mattina al campo sportivo Martelli gli agenti della Polizia locale per mettere in sicurezza l’area, in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso regionale. Una bambina di 16 mesi è stata trasferita all’ospedale Belcolle di Viterbo per una febbre molto alta.