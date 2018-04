Nonna Licia, un "fenomeno" social: tra basket e marijuana a 88 anni star di Instagram

di Federica Lupino

«Pasquetta quando sei famosa su Instagram». E lei famosa lo è diventata veramente: in 20 giorni dall’apertura del profilo Instagram, Licia Fertz, anzi nonna Licia, ha superato i 1.500 follower. Merito, certo, della mente creativa dietro ai suoi post, il nipote 33enne Emanuele Usai che di mestiere fa il digital strategist. Ma merito, anche e soprattutto, dell’innata simpatia di questa 88enne viterbese d'adozione che passa dal raccontare come da giovane sia stata costretta a fuggire dall’Istria perché cacciata dai titini a mostrarsi su una sdraio con collana hawaiana a mo’ di vip circondata da due bei ragazzi per festeggiare proprio la Pasquetta.



Ma nonna Licia è anche quella che, nonostante due protesi alle anche, si mette a giocare con «Marcus, un giocatore di basket a Viterbo per amore» e del quale dice: «Mi sono sempre piaciuti gli uomini alti, biondi e con gli occhi azzurri. E infatti – sottolinea – mio marito era così. Ma sono sincera: se fossi stata giovane con lui un peccatuccio ce l’avrei fatto volentieri». Su Instagram la foto che immortala il loro match è una di quelle che va per la maggiore. Nonostante la vita le abbia riservato brutti colpi, lei non si è mai abbattuta: «Vivo felice e contenta perché faccio quello che mi pare», dice. E così fuma la pipa e anche la marijuana nonostante sia cardiopatica: «Fumare è stupido, lo so, ma mi è sempre piaciuto... Molti genitori e nonni dicono ai ragazzi che non vogliono vederli fumare davanti a loro. Io non sono d’accordo. Non fumare è meglio, certo, ma se vogliono non puoi fermarli. In questo modo rischi solo di farli fumare il doppio per il fascino del proibito. Ascoltate una vecchia!». Ed è sbarcata sui social perché «nella vita bisogna provare tutto e io ora mi diverto tanto, tanto, tanto».



L’idea è venuta al nipote: «Quando pubblicavo le mie stories con la parola chiave ‘Buongiorno nonna’ mi fermavano per strada per saperne di più. Allora, ho pensato: perché no?». Manco a dirlo, nonna Licia ha accettato al volo. «È tutto nato anche perché a dicembre è morto il nonno. Negli ultimi dieci anni lui è stato male e lei non usciva più di casa per stargli accanto. E così ho trovato un modo per farla uscire, per farla stare insieme ai giovani. È un gioco tra me e lei per sensibilizzare – spiega Usai – a passare più tempo con gli anziani perché è divertente, perché è una miniera di saperi ed emozioni».



Già prima di sbarcare sui social, Licia era una piccola star. Ha scritto il suo primo libro di ricette dal titolo “La fabbrica dell’appetito” ma, soprattutto, come scrive su Instagram, «Nessuno si spiega come mai sia sempre a casa ma conosco tutti i gossip in città. Io non chiedo niente, vengono da me o mi chiamano e sbrodolano tutto, in cerca dei miei consigli spietati e sinceri». E ora, con l’apertura di un profilo sui social, la sua fama si è allargata: le arrivano messaggi dall’Australia come dal Belgio (i post sono tradotti anche in inglese). Progetti per il futuro? «Ma no. Io – risponde nonna Licia - vivo alla giornata. Anzi, alla mia età vivo ora per ora. Però una cosa la voglio dire: auguro a tutti una vita come la mia”.

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA