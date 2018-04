Non vuole essere identificata e prende a calci e morsi i carabinieri

Calci e morsi ai carabinieri che vogliono identificarla, arrestata una donna. E' accaduto a Viterbo domenica sera, alle 22 circa in via Igino Garbini: Qui una signora di origini nigeriane ha dato in escandescenza con i militari. La donna, alla richeista dei carabinieri, ha detto di non voler mostrare i documenti: ha prima iniziato a urlare e poi ha preso i carabinieri a calci. Uno dei due militari è stato anche morso.



La donna soltanto alle 23.30, dopo un’ora di urla e delirio, è stata bloccata e arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Lunedì mattina si è tenuta la direttissima in Tribunale. La giudice Elisabetta Massini ha convalidato l’arresto effettuato dai carabinieri e rimesso in libertà la donna in attesa del giudizio.

Marted├Č 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA