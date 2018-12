Non solo Belcolle, cantieri negli ospedali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo Belcolle. Anche gli ospedali periferici della Tuscia nell'ultimo triennio hanno beneficiato di investimenti e altre risorse arriveranno nel prossimo futuro. In ballo ci sono oltre 50 milioni di euro di finanziamenti regionali, come ha ribadito la direttrice generale della Asl, Daniela Donetti. E gli interventi previsti riguarderanno tutta la rete sanitaria, compresi i presidi non ospedalieri. «Stiamo lavorando con investimenti infrastrutturali e in attrezzature, ma anche l'attivazione e riorganizzazione di percorsi, servizi e reti», sottolinea la direttrice generale nel tracciare un bilancio dell'ultimo triennio e annunciare gli obiettivi del prossimo.A Belcolle, su un totale di oltre 22 milioni di euro per progetti già finanziati, la fetta principale (10 milioni circa) è riservata al completamento del corpo A3 prevista per il 2019. Ma a scorrere l'elenco degli interventi in cantiere, spiccano anche i 3,7 milioni di euro che nel 2020 verranno utilizzati per ristrutturare i locali della nuova Utn, l'unità di trattamento neuro-vascolare, mentre 2,85 milioni serviranno alla messa in funzione della nuova Pet (tomografia a emissione di positroni per immagini diagnostiche) e un milione per il nuovo reparto di ostetricia e ginecologia.A Tarquinia, invece, tra gli interventi principali c'è la realizzazione nel 2019 del nuovo pronto soccorso e delle nuove sale operatorie, insieme all'adeguamento sismico per una spesa di 6,7 milioni di euro. Quindi oltre 800mila euro per l'antincendio e quasi 150mila per il completamento dell'impianto di rilevazione dei fumi. All'Andosilla di Civita Castellana, dopo la realizzazione nel corso del 2018 del nuovo pronto soccorso e dei nuovi locali per la Tac (1,7 milioni), il prossimo anno sono calendarizzati cantieri per quasi 2,5 milioni: nuova morgue (1,1 milioni), realizzazione del reparto di chirurgia e radiologia (quasi 800mila euro), ampliamento degli ambulatori (circa 400mila) e nuovi impianti dei gas medicali (169mila euro). Ad Acquapendente verranno ultimati i lavori già partiti di adeguamento della struttura e saranno avviati vari interventi di manutenzione per oltre 3 milioni. Andando invece sulle strutture territoriali, a Montefiascone arriveranno circa 1,5 milioni per la realizzazione della tecnologia del centro di riabilitazione, la manutenzione straordinaria per il trasferimento del distretto e l'acquisto di un mammografo trasportabile. Al centro salute di Orte sono destinati 3,5 milioni mentre per la messa a norma del Sant'Anna di Ronciglione sarà speso un milione di euro.