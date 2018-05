Si ferma all'alt dei carabinieri e poi scappa: inseguita e bloccata, era ubriaca

Serata agitata, quella di ieri a Tuscania, dove i carabinieri del nucleo operativo della compagnia locale hanno evitato il peggio, fermando dopo un breve inseguimento un donna alla guida sotto l'effetto dell'acol. La signora, di 55 anni della stessa cittadina, è stata denunciata.



Che la donna fosse in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol si è visto appena i carabinieri, che stavano effettuando un posto di controllo tra le vie cittadine, hanno notato una macchina con alla guida una donna di Tuscania. I militari hanno capito subito che era in evidente stato di alterazione psichica: infatti, anziché scendere dalla macchina e fornire i documenti, è ripartita immediatamente.



Così i carabinieri sono stati costretti a un rapido inseguimento, al termine del quale la 55enne è stata fermata. In seguito le è stata ritirata la patente ed è stata denunciata alla Procura della Repubblica per resistenza.

