Non è una crisi seria: a palazzo dei Priori il centrodestra prova l'ennesima riappacificazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi aperta al mattino al Comune di Viterbo potrebbe essersi richiusa alla sera. L'ennesima spaccatura in seno alla maggioranza di centrodestra, che da appena otto mesi sostiene il sindaco Giovanni Arena, si allarga e si restringe in poche ore. Tanto che il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, che ha costretto i due suoi assessori a dimettersi questa mattina, certificando di fatto la crisi, potrebbe aver salvato la faccia - e la legislatura a palazzo dei Priori, per ora - grazie all'ennesima mediazione.Alla base di tutto, la messa all'angolo della linea dura di FdI che finora ha guidato la linea del partito a Viterbo. I muscoli mostrati dal capogruppo Paolo Bianchini, fino a imporre la dimissioni dei due assessori Paola Allegrini e Marco De Carolis per mettere il sindaco e i rivali della Lega di fronte al bivio, perdono appeal. Una linea è assai contestata dagli altri “fratelli”. Da qui il ritorno in giornata dal sindaco Arena per provare a ricomporre.Come? La possibilità è quella di un rientro nei giochi di quelli elementi messi da parte dopo il passaggio di casacca dalla Lega a FdI. Domani, probabilmente, da palazzo dei Priori potrebbero spiegare meglio.