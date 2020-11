Nel consiglio dell'ordine degli odontoiatri dal 1997, presidente dal 2000. Con la rielezione avvenuta qualche giorno fa, il dottor Mauro Rocchetti, viterbese classe 1958, ha festeggiato i venti anni da presidente dell'ordine. Un ultimo mandato per completare un percorso a volte difficile che è stato stravolto dalla pandemia. Gli iscritti all'ordine di Viterbo sono 212 e le problematiche le più disparate. Rocchetti ripercorre i suoi anni alla guida degli odontoiatri, con l'orgoglio per una categoria che ha saputo affrontare il Covid meglio di altre.

Dei suoi venti anni trascorsi alla guida degli odontoiatri di Viterbo, immagino che gli ultimi dieci mesi siano stati i più difficili.

«Assolutamente sì. Non abbiamo mai smesso di lavorare: sin dall'inizio della pandemia, il ministero della Salute ci ha classificati come categoria di pubblica utilità. Dovevamo garantire le prestazioni urgenti, nonostante fossimo tra le categorie più a rischio».

Il vostro lavoro avviene a stretto contatto con il paziente.

«Lavoriamo con strumenti e macchinari che producono aerosol: veicolo principale di trasmissione del virus attraverso le goccioline. La nostra però è una professione sanitaria e sono orgoglioso di come ha reagito la categoria: dalle tabelle Inail nonostante fossimo una delle categorie a maggior rischio contagio si evince che sono stati pochissimi gli odontoiatri colpiti dal Covid; significa che abbiamo lavorato con precisione e serietà».

Nonostante, soprattutto la scorsa primavera, scarseggiassero i materiali sanitari...

«Questo è stato l'aspetto più difficile da gestire. Mascherine, guanti e camici, tutto quello che concerne il catalogo dei prodotti monouso è stato difficilissimo da reperire. Molti colleghi si sono recati addirittura dal ferramenta per farsi creare qualche mascherina resistente. Oggi la situazione è migliore, anche se su alcuni prodotti continua un certo sciacallaggio a livello di prezzi».

E poi c'è stata da affrontare una situazione economica che ha colpito anche la vostra categoria.

«Lo scorso giugno sono uscite le linee guida per modificare l'utilizzo dei nostri studi in tempo di pandemia. I costi per noi sono aumentati di un quarto a fronte di incassi più che dimezzati. Tra marzo e luglio abbiamo perso tantissimo: molte persone avevano paura di venire in studio e rinunciavano alle cure, mentre per quanto riguarda gli autonomi si è fatta sentire la crisi economica. Abbiamo lavorato senza lasciare indietro nessuno; pensando più all'aspetto sociale che a quello lucroso».

Aiuti ne sono arrivati?

«Francamente pochi. La nostra cassa previdenziale Enpam ci ha dato un contributo economico positivo, ma limitato. Dal ministero della Salute non abbiamo ricevuto nulla: avevano promesso un contributo del 100 per cento sui materiali sanitari; si sono fermati al nove».

Per questo ha deciso di non ricandidarsi tra quattro anni?

«No, è una decisione che avevo già maturato. Durante la guerra contro il Covid non me la sono sentita di abbandonare la nave, ma già il giorno delle elezioni ho specificato che questo sarebbe stato il mio ultimo mandato. E' tempo che si facciano avanti i giovani: fare il presidente di un ordine non è sempre rose e fiori anzi. Siamo un'emanazione diretta del ministero della Salute e rappresentiamo l'organo che più spesso si trova a dover prendere provvedimenti sanzionatori che feriscono ma che talvolta sono inevitabili».

Un messaggio per tutti i suoi colleghi impegnati nella guerra al coronavirus.

«Sono orgoglioso di guidare un gruppo di professionisti così preparato. Abbiamo e stiamo dimostrando di essere una categoria professionale degna della missione sanitaria».



