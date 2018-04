Nomina Pontificia per Monsignor Romano Rossi Vescovo di Civita Castellana

di Ugo Baldi

Il Santo Padre Francesco ha nominato quattro nuovi Membri della Congregazione delle Cause dei Santi, del dicastero che si occupa delle canonizzazioni.

Entra tra i membri della Congregazione l’Em.mo Card. Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che presumibilmente prende il posto del Cardinale Monteiro de Castro, che ha compiuto 80 anni lo scorso 29 marzo, e gli Ecc.mi Monsignori Romano Rossi, Vescovo di Civita Castellana, Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Sessa Aurunca, e Daniele Libanori, S.I., Vescovo titolare di Buruni, Ausiliare di Roma.

Le Congregazioni della Curia Romana sono composte da cardinali, arcivescovi e vescovi. I membri vengono nominati dal Papa per un quinquennio, e sono tenuti a presentare le dimissioni al raggiungimento del 75esimo anno di età. È il dicastero che ha competenza per tutto quello che riguarda la procedura che porta alla beatificazione e alla canonizzazione dei "Servi di Dio": inoltre, sentito il parere della Congregazione per la dottrina della fede, ottiene dal Papa l'attribuzione ai santi del titolo di dottore della Chiesa; essa ha inoltre il compito di verificare anche l'autenticità delle reliquie. Le norme per la canonizzazione dei santi sono state profondamente riformate sotto il pontificato di Giovanni Paolo II con la Costituzione apostolica Divinus perfectionis magister del 25 gennaio 1983.

"Al vescovo Rossi - hanno fatto sapere dalla diocesi - i più sinceri auguri, accompagnati dalla nostra preghiera, perché il Signore lo sostenga e lo fortifichi nel quotidiano servizio alla sua diocesi e alla Santa Sede».

