Domenica 25 Giugno 2023, 05:20

No della sindaca alla possibilità che la discarica di Viterbo resti a servizio di Roma e del Lazio anche dopo il prossimo ampliamento da quasi un milione di metri cubi. C’era anche Chiara Frontini mercoledì in conferenza dei servizi. Lo fa sapere lei stessa tramite un post.“Ho partecipato personalmente – scrive - ed ho espresso tutta la mia contrarietà e preoccupazione circa il parere dell’Area rifiuti della Regione Lazio, arrivato il giorno prima, che autorizzava a patto che il nuovo invaso fosse a servizio di tutto il territorio regionale, e non solo della provincia di Viterbo, come invece sarebbe auspicabile. Ecco, questo è esattamente ciò che bisogna evitare, a tutti i costi”.

Frontini si smarca e attacca i consiglieri viterbesi alla Pisana: "La premessa doverosa è che il parere del Comune è consultivo e che l’autorizzazione è regionale. Ciononostante, ci opporremo con tutti i mezzi a questo scenario, perché Viterbo e la Tuscia vanno difesi, in primis dai propri rappresentanti. Ci saranno altre due riunioni prima della decisione definitiva: le istituzioni del territorio devono utilizzare questo tempo per impedire che Viterbo continui ad essere la discarica del Lazio e costruire un percorso virtuoso di chiusura del ciclo dei rifiuti, ognuno sul proprio territorio”.

Il parere del comune di Viterbo è consultivo come dice la sindaca, ma vincolante sommato a quello degli altri enti (Provincia, Regione, Mic e non solo). Insieme influiranno sul parere favorevole negativo o positivo che la Regione Lazio esprimerà nella terza conferenza dei servizi. In base alla norma, la decisione verrà presa “sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”. E il parere del Comune di Viterbo, sul cui territorio ricade la discarica, è uno di quelli che peserà di più.

Finora l’iter ha avuto strada spianata.

Il Comune e la Provincia sono stati informati dell’istanza il 12 agosto. La sindaca ne ha parlato in Consiglio solo a ottobre. Nessuna richiesta di integrazioni documentali da parte di palazzo dei Priori: “Ci opporremo in conferenza dei servizi”, disse la sindaca. L'argomento non è stato mai all'ordine del giorno né in Consilio comunale, né in quello provinciale. L’iter dava anche la possibilità a chiunque (cittadini, partiti, associazioni, comitati, consigli comunali) di inviare osservazioni, tra l’11 ottobre e il 10 novembre e tra il 10 e il 25 febbraio. In entrambi i casi zero interventi. Ma neanche nessuna assemblea o incontro per informare i cittadini, poco avvezzi a queste procedure, di questa opzione.

Sull’impianto quasi saturo la sindaca ha confermato per ora la posizione espressa l’11 ottobre in sala d'Ercole, in risposta a interrogazioni: “E’ palese - disse - che anche se domani dovesse smettere il conferimento da Roma a Viterbo e dovessimo continuare a conferire alle Fornaci soltanto i nostri rifiuti e quelli della provincia di Rieti (Tuscia e Sabina sono andate sempre insieme senza problemi, ndr) prima o poi questo esaurimento arriverebbe comunque. Bisogna capire gli effettivi bisogni della nostra provincia e di Rieti e tararci su quelli e non su quelli dell’intera regione”. Già in quella occasione aveva attaccato la Regione, ma solo il Pd al governo.