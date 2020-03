Noemi e la telefonata alla questura, la sorpresa dei genitori: «Ha fatto tutto da sola»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noemi ha fatto tutto da sola dalla sua cameretta, noi non ne sapevamo niente». La sua voce ha fatto il giro d’Italia, ma quella telefonata di ringraziamento alla questura di Viterbo i genitori l’hanno ascoltata solo il giorno dopo, aprendo Facebook. Padre albanese (è lui che parla), madre viterbese, quella della piccola è una famiglia riservata che vuole restare nell’ombra. Le idee della bambina invece sono già alla luce del sole: «Da grande vuole fare il poliziotto».«Innanzitutto una premessa: sono venuto a saperlo il giorno dopo su internet. In un primo momento mi è caduto il mondo addosso».«Non siamo gente abituata a essere sulla bocca di tutti. Ringraziando Dio la bimba quando ha chiamato ha dato solo il nome e non il cognome».«Assolutamente sì. Il giorno prima, tornando a casa, stavo parlando con mia moglie. Le stavo raccontando che mi aveva fermato la polizia. Poveracci, con questo coronavirus stavano facendo un grande lavoro. La bimba è appassionata, vuole diventare poliziotto».«Noemi mi ha detto: papà, gli scrivo una lettera. Le ho risposto: amore, non possiamo uscire, se no ci fanno pure la multa».«Voleva spedirla per posta, invece io le ho consigliato di lasciar perdere e di andare a vedere la televisione in cameretta».«Sì, Noemi in camera ci è andata veramente, ma quella lettera l’ha scritta e ha chiamato la questura di Viterbo. Io ho capito tutto il giorno dopo, quando sono tornato a casa e ho aperto Facebook».«Niente, non ce lo ha detto fino al giorno dopo quando lo abbiamo scoperto».«Lo so, e ogni volta che la riascoltiamo ci commuoviamo anche noi. Pure adesso, perché ha fatto una cosa bellissima».«Devo dire di sì, anche se mi sono un po’ arrabbiato all’inizio».«Ne ha dieci, oggi (ieri, ndc) è il suo compleanno».«Sì, vede la televisione, ha capito tutto».«Piangeva. E anche io. Con mia moglie ci siamo guardati increduli: allora lo ha fatto per davvero. Ci teniamo a ringraziare Roberto Bruti, l’operatore 23 della questura che ha risposto alla telefonata».