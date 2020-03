© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è un caso se sulla sua stampella personalizzata, costellata di stelle, c'è scritto "Wonder Licia". Perché a lei, nonna Licia Fertz, 90 anni e lo spirito ancora ribelle, nemmeno la pandemia riesce a togliere l'ottimismo. «Forza e coraggio, il male è di passaggio», ha detto una di queste mattine mentre faceva colazione con il nipote Emanuele Usai e la moglie, con i quali vive.Sabato 29 febbraio proprio il nipote, per tutti Elo, le ha organizzato un megaparty in un ristorante alle porte di Viterbo per festeggiare il compleanno. Dal giorno dopo, si è messa in autoisolamento. Ma di certo non si annoia: «Volendo, la casa è un pozzo senza fine di cose da fare. Volendo non ci si annoia. Si può cucinare, ma non solo. Io, ad esempio, faccio le videochiamate con i miei amici. Non ho un minuto libero». E non solo: collabora con una professoressa di italiano dell'università della Coruña, in Spagna. «Per il mio compleanno i ragazzi mi hanno cantato "tanti auguri" su Instagram. Una volta alla settimana, ci sentiamo in chat. Io parlo con loro e gli rivolgo delle domande. L'altro giorno - racconta - mi hanno chiesto del coronavirus, mi sono raccomandata con loro perché stiano attenti ai loro nonni e gli diano una mano».Anche nonna Licia si rende utile: sui social dispensa consigli su come affrontare l'emergenza e non farsi prendere dallo sconforto. «Innanziutto, dobbiamo fare ginnastica per non diventare delle pappemolli. Io la faccio la mattina e la sera e guarda - dice in videochiamata - come sono agile». Nelle sue storie di Instagram condivide non solo gli allenamenti, ma anche altre dritte: "Consiglio di non guardare troppi tg. Uno al mattino e uno alla sera bastano, altrimenti vi viene l'ansia».Il messaggio che vuole rivolgere a tutti sa di ottimismo: «Seguiamo le regole in questo periodo di passaggio. Poi, noi "giovani" non possiamo davvero lamentarci. E neanche chi sta in quarantena. Pensiamo ai medici, agli infermieri che fanno turni massacranti. Pensiamo a chi mantiene aperti i supermercati. Abbiate rispetto di loro che sono esposti. Aiutiamoci e aiutiamo gli altri a superare questa fase». Infine, un messaggio alla Chiesa: «Aprite le vostre parrocchie per dare un rifugio ai senza tetto. Toglieteli dalle strade».