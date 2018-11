Valentano, tenta di uccidersi dopo delusione d'amore: salvato dai carabinieri

Salvato in extremis a Valentano dai carabinieri della compagnia di Tuscania.



Ore di angoscia per una famiglia di Civitavecchia. Un giovane del posto voleva farla finita, ieri pomeriggio, forse per una delusione amorosa, quando ha preso la sua vettura e si è allontanato da casa. Quando i familiari hanno capito quello che stava succedendo, hanno chiamato immediatamente i carabinieri di Civitavecchia.



Subito è stato attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. Attraverso la localizzazione del telefono cellulare, i militari della stazione di Canino, sono riusciti a rintracciare la sua vettura. Era a Valentano. Fortunatamente il ragazzo quando è stato raggiunto dai Carabinieri era ancora in buone condizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA