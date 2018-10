© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava transitando nella centralissima piazza San Faustino quando l'uomo al volante, quasi sicuramente per un malore, ha perso il controllo del fuoristrada che ha tamponato una minicar guidata da un ragazzo.L'auto ha preso in pieno il portone di una palazzina per poi tamponare, in marcia indietro, un Toyota Aygo. Fortunatamente, ad eccezione del conducente della Ford Ranger che è stato trasportato in ospedale, non ci sono stati feriti. Ma la paura è stata tanta in quanto a quell'ora (erano passate da poco le 19,30) in piazza San Faustino è frequentata da molte persone e le conseguenze potevano essere ben altre.I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale che, con l'ausilio dei carabinieri, hanno provveduto a chiudere le vie d'accesso alla piazza e deviare il traffico. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti, così come lo stato di salute dell' uomo di 53 annidi Viterbo.