â€‹L'hashish trovato a scuola è stato distrutto per errore: imputato assolto

di Maria Letizia Riganelli

Il “fumo” è stato distrutto, l’imputato è assolto. Finisce così un processo per spaccio, con l’aggravante di cessione a minori, iniziato ben sette anni fa. Protagonisti due ragazzi di Sutri di 19 e 15 anni.



Secondo quanto ricostruito in aula. Lui aveva chiesto alla sua amica di tenere nascosto nello zainetto dell’hashish, circa un grammo e mezzo. La confezione, però, fu scoperta dall’insegnante di scuola della ragazza, che frequentava la terza media. Subito la droga fu sequestrata e il ragazzo accusato di spaccio. Durante la fase dibattimentale qualcosa non torna. La droga, che la difesa vorrebbe far analizzare per capire qualità e quantità, sembra essere sparita. Scomparsa nel nulla.



In realtà, si scoprirà dopo diverse indagini, è stata semplicemente distrutta per ordine della Prefettura. Che ignorava che fosse stato aperto un fascicolo dalla Procura. L’avvocato del ragazzo, Vincenzo Petroni, ha chiesto quindi l’assoluzione: «Era davvero hashish? Di che qualità? Non è stato possibile accertare la capacità drogante della sostanza. Essendovi quindi un dubbio, io credo, che il fatto non costituisca reato». E il collegio giudicante, dopo una breve camera di consiglio, assolve.

Martedì 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:10



