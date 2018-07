No alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, in Prefettura nasce il protocollo legalità

No alle infiltrazioni mafiose, in Prefettura nasce il protocollo legalità.

Mercoledì nella sala Coronas della Prefettura verrà sottoscritto tra il prefetto Giovanni Bruno, il presidente della provincia, tutti i sindaci della Tuscia il protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici per la prevenzione del fenomeno di corruzione e per l’attuazione della trasparenza amministrativa.



«Il protocollo – spiega una nota della Prefettura – costituisce un ulteriore tassello attraversi il quale la Prefettura cerca di creare un sistema strutturale per il contrasto dei fenomeni di illegalità e penetrazione mafiosa nel ciclo dei contratti pubblici. Le parti firmatarie hanno come obiettivo quello di assicurare, pur nel rispetto del principio di libertà di mercato, la realizzazione del preminente monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di prevenzione dei fenomeni di correzione e di verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri».



La sottoscrizione del protocollo di legalità è finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l’estensione delle cautele antimafia all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell’esecuzione delle opere tramite i gruppi interforze.



Tale protocollo è anche un mezzo di prevenzione capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici – considerato che frequentemente le infiltrazioni della criminalità organizzata finiscono per saldarsi con i fenomeni corruttivi e di mala gestione della cosa pubblica – mediante la previsione di pattuizioni tesa a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili all’aggressione da parte del crimine organizzato.



LunedƬ 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:01



