No alla mafia: anche Unindustria Viterbo aderisce alla manifestazione. Il sì di Arci e Adoc

Nuove adesioni alla manifestazione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, quella di stampo mafioso, a Viterbo e provincia. Dopo quelle dei giorni scorsi, in risposta alla sollecitaziione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil che hanno promosso la fiaccolata in agenda nel pomeriggio del 15 febbraio, anche le associazioni di categoria scendono in campo.

«Unindustria aderisce con molta convinzione alla manifestazione per dire no alla mafia promossa dai sindacati - dichiara Stefania Palamides, presidente Unindustria Viterbo - Il nostro sostegno nasce dalla consapevolezza che un’economia forte e sana possa crescere, diventando sempre più competitiva, solo attraverso il pieno e totale rispetto delle leggi. Siamo altresì convinti che Viterbo e il suo territorio abbiano già in sé gli anticorpi per contrastare questo fenomeno criminale».

«Per Unindustria l’etica e la legalità sono un presupposto essenziale per far crescere il sistema produttivo di qualsiasi territorio. La nostra associazione, infatti, è da sempre fortemente impegnata a combattere la criminalità organizzata», aggiunge Palamides. Perchè per gli imprenditori «la mafia è il freno più insidioso per la crescita non solo sociale e civile del Paese, ma è anche un limite enorme per tutte le aziende sane, che vogliono fare impresa».

Anche l'Arci Viterbo, in relazione a sicurezza e legalità, aderisce e alla manifestazione sottolineando come «sempre di più una politica brutale nei confronti dei poveri, specialmente se stranieri» si fa strada, mentre intorno «nascono fenomeni criminali di tutt’altro tipo che interessano quell’area grigia dominata da interessi economici. Portiamo anche nella discussione pubblica questi temi per rendere visibile una reazione della società viterbese rispetto ai problemi che ci troviamo ad affrontare».

L’Adoc viterbese (Associazione difesa e orientamento consumatori) sarà alla fiaccolata contro la mafia. Mauro Belli presidente provinciale e consigliere della Camera di commercio anche per le associazioni consumatori Adiconsum e Lega consumatori, «si adopererà per una partecipazione di tutte le altre associazioni di categoria, dell’artigianato, del commercio, dell’industria, delle Pmi, dell’agricoltura, servizi finanziari e delle banche, i cui iscritti spesso sono il bersaglio della mafia e della malavita».

