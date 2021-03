6 Marzo 2021

di Ugo Baldi

(Lettura 2 minuti)







Mancata somministrazione dei vaccini ai malati di silicosi: scatta la mobilitazione. Sindaci, sindacati e partiti che gravitano all'interno del distretto della ceramica viterbese, quello di Civita Castellana, hanno sollecitato la Asl, il ministero della Salute e la Regione a inserirli nella lista delle priorità.

Le persone che hanno contratto questa patologia sono residenti quasi tutte nei sette comuni del polo ceramico; sono circa un migliaio. Molti sono pensionati, altri sono ancora impegnati in fabbrica. Ieri l'altro, al momento della prenotazione via internet per sottoporsi alla puntura, hanno scoperto di non poterlo fare perché erano esclusi. Qualcuno ha potuto farlo solo per l'età avanzata. Al caso sollevato dal Pd di Civita sono seguiti una valanga di interventi.

I sindaci sono stati i primi: «Già qualche giorno fa ha detto quello di Civita, Luca Giampieri nel corso della riunione del comitato ristretto dei sindaci con la Asl avevo sollevato il problema, e fatto presente questa anomalia al direttore generale Daniela Donetti, che a sua volta doveva farlo presente in Regione. E' una situazione che va corretta in maniera rapida».

Anche il primo cittadino di Nepi, Franco Vita, è piombato sul problema: «Mi giungono notizie - ha sottolineato sul mancato coinvolgimento dei lavoratori della ceramica, esclusi dalle persone fragili da sottoporre a vaccino. Per le condizioni lavorative a cui sono sottoposti, che portano a patologie anche severe delle vie respiratorie polmonari, è necessario che i comuni interessati, compreso il mio, si rivolgano all'assessore regionale Amato per l'inclusione fra le persone fragili».

Anche il sindaco di Gallese, Danilo Piersanti, non ci è andato per il sottile: «E' stata creata una situazione imbarazzante ha detto - che penalizza persone già in difficoltà dopo anni di lavoro in fabbrica, che con questa pandemia rischiano di aggravare il proprio stato di salute. Ministero, Regione e Asl devono trovare in fretta la soluzione del problema».

Ieri c'è stata anche una riunione tra Spi-Cgil, Filctem-Cgil, Pd e Rifondazione comunista per mettere in piedi una strategia comune.