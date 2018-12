Niente cannabis light sotto l'albero, il Popolo della Famiglia: «Quei negozi chiudano fino alla Befana»

Ultimo aggiornamento: 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cannabis light? Il Popolo della Famiglia di Viterbo ci crede poco. E in linea con i desiderata del presidente nazionale Mario Adinolfi, chiede la chiusura di questi negozi proprio nei giorni dello shopping che precedono le feste.Niente cannabis sotto l’albero. Men che meno a portata di mano. «Riteniamo grave – dice Paolo Baldasarre del Popolo della Famiglia di Viterbo – che sul nostro territorio nei giorni dedicati all’acquisto di doni per il Santo Natale facciano affari d’oro esercizi commerciali che vendono cannabis seppure nella versione sedicente ‘light e legale’». E cita un’indagine a Forlì e provincia, dove «una recentissima attività di perquisizioni a tappeto nei sedici negozi di cannabis light – continua - ha dimostrato che in questi negozi si spaccia sostanza illegale, arrivando al sequestro di infiorescenze per oltre 750 mila euro di valore». Per le Fiamme gialle e più in generale le forze dell’ordine della città dei Papi l’invito è «a operare in questo senso anche sul nostro territorio, almeno per salvaguardare il senso della festa che tradizionalmente riguarda la famiglia e i bambini».Sulla stessa linea si esprime Adinolfi. «Il Consiglio superiore di sanità – commenta - ha segnalato al ministro della salute la necessità di chiudere questi negozi perché la sostanza cosiddetta ‘legale’ che viene venduta potrebbe essere molto nociva soprattutto per i giovanissimi. Per tutta risposta il ministro Grillo ha licenziato l’intero Consiglio superiore di sanità».E quindi lancia l’allarme. «Quei negozi sono pericolosi – conclude Adinolfi - e poiché per Natale stanno vendendo tonnellate di materiale, per la salute pubblica come Popolo della Famiglia chiediamo di sospenderne l’attività almeno per tutta la durata delle feste natalizie, del Capodanno e dell’Epifania».