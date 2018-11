Asilo nido di Santa Barbara, ecco la copertura del parco giochi. I genitori: «Grazie assessore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Finalmente l’asilo nido comunale il “Nido a colori” di Santa Barbara, a Viterbo, è dotato di un parco giochi utilizzabile tutto l’anno». Ad annunciarlo, un gruppo di genitori i cui figli frequentano la struttura, inaugurata un paio di anni fa. «Non appena aperto, avevamo chiesto che venisse realizzata una copertura così che i piccoli potessero giocare all’aria aperta anche nei mesi più caldi, senza che il sole cocente glielo impedisse. Affinché il nostro sogno diventasse realtà, lo scorso anno avevamo chiesto aiuto all’allora assessore ai Servizi sociali del Comune, Alessandra Troncarelli. E subito in lei avevamo trovato la massima disponibilità a venirci incontro», dichiarano.Il nido di Santa Barbara, gestito dalla cooperativa Lo Stregatto, ha una capacità di 60 posti. «Con soddisfazione - continuano i genitori - possiamo dire che l'impegno è stato mantenuto: i soldi sono arrivati e adesso la copertura è stata ultimata. Come genitori ringraziamo Alessandra Troncarelli per aver recepito le nostre richieste e per essersi impegnata a reperire i fondi necessari. Siamo inoltre felici che adesso ricopra il ruolo di assessore regionale perché abbiamo avuto prova della sua serietà e del suo impegno per il territorio».I genitori hanno invitato all'inaugurazione la stessa Troncarelli «per poterle esprimere la nostra gratitudine di persona».