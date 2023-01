Sabato 21 Gennaio 2023, 05:25

La polemica corre sui social, mentre le auto ci scivolano sopra. Ieri mattina ai primi fiocchi di neve, e con strade come lastre di ghiaccio, Comune e Provincia si sono mossi in maniera opposta. La sindaca Chiara Frontini ha postato su pagina e profilo Facebook lo stato della situazione, andando incontro a critiche - anche feroci - e comunque rispondendo a chi protestava, a volte anche giustamente. Il presidente Alessandro Romoli ha scelto invece un profilo totalmente diverso: il silenzio assoluto, o quasi.

La neve: dalla serata di giovedì i primi fiocchi ad Acquapendente, Caprarola, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Onano, Soriano nel Cimino, Canepina, Montefiascone, Latera, Valentano, Bagnoregio e pure Viterbo. E molte strade di prima mattina si sono presentare bianche e insidiosissime, con uscite di strada e qualche lieve tamponamento.

L’unica informazione da palazzo Gentili si è palesata con un post: «Sono in corso leggere precipitazioni nevose nel comprensorio del Cimino e nei comuni di Montefiascone, Acquapendente, Latera e Onano. Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione. La Provincia si è già attivata con mezzi spazzaneve e spargisale, che rimarranno in azione per tutta la notte». Quanti e dove? Sotto, poche richieste di informazioni e zero risposte. Eppure non è che ieri mattina le strade provinciali brillassero di sale, anzi. E ieri sera una nota solo per dire quali strade non gli competono.

Molto più social Frontini, che è andata comunque incontro a un gran numero di critiche. La mattina ha pubblicato qualche foto con la lista delle strade liberate. «Dalle 2 sono uscite le ditte spargisale nelle strade comunali di viabilità principale e la protezione civile per le strade secondarie e le scuole. La situazione è sotto controllo, possono esserci strade secondarie con criticità, che vi prego di segnalare al comando della polizia locale 0761.228383». Ma le risposte non sono state tenere.

Eccone qualcuna: «Strada Cuculo era senza un granello di sale tanto che c’è stato anche un tamponamento», oppure «Tra via Venezia Giulia e piazza Gustavo Adolfo, dove sono presenti ben tre scuole tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado i ragazzini tutti a terra, non si è visto un chicco di sale». Proteste anche alla Mazzetta, qualcuno ha postato le foto con le condizioni in cui era la strada. C’è chi ne ha segnalata una non in elenco, lei ha ammesso la mancanza e ha provveduto. Bene, ma viste le lamentele, non benissimo.