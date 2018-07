Nessuna truffa, solo antidoti antimalocchio: assolto il mago Cagliostro

di Maria Letizia Riganelli

Il mago Cagliostro non ha truffato nessuno. La giudice Elisabetta Massini del Tribunale di Viterbo ha assolto «perché il fatto non sussiste» Enrico Guarrera, alias il mago Cagliostro, imputato per truffa aggravata. I fatti che venivano contestati al mago di Marta andavano dal 2009 al 2010, portati alla luce dalla trasmissione Striscia la notizia. Peccato però che i presunti truffati durante il processo non abbiamo mai detto niente di tutto ciò. Anzi, spesso ringraziavano Cagliostri per i riti antimalocchio e la lettura delle carte.



«Questo processo – ha sottolineato il difensore del mago, avvocato Giuseppe Picchiarelli in aula - non si doveva fare. Già dai tempi del gup era chiaro che non c’erano elementi reali di responsabilità a carico del mago. Tutto nasce da una segnalazione anonima a Striscia la notizia, da li conti correnti e libretti postali messi sotto controllo. Ma non c’è stata nessuna prova – ha concluso il difensore - che ci fossero i proventi della presunta truffa. Non a caso tutti i clienti sentiti come testimoni hanno detto che pagavano solo il servizio della lettura dei tarocchi e che il mago non ha mai prospettato loro ritorsioni o “energie negative” nel caso in cui si fossero tirati indietro».



Dopo anni da imputato il mago Cagliostro ha chiuso i conti con la giustizia con un’assoluzione.





