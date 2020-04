© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Nepi, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Civita Castellana, hanno portato a termine un’ azione di polizia giudiziaria, che è terminata con l’ arresto di due spacciatori e la denuncia di un terzo complice, ed hanno sequestrato 10 dosi di cocaina, 20 grammi di sostanza da taglio e un arma calibro 16 detenuta illegalmente.La pattuglia che si trovava a Nepi per un servizio perlustrativo, per prevenire reati di criminalità comune oltre a controllare che fossero rispettate le normative per l’emergenza Coronavirus, ha notato un’auto con a bordo tre persone che non avevano motivo per circolare.E' scattato un controllo e l'intuizione dei carabinieri si è rivelata giusta, i tre sono stati trovati in possesso di 10 dosi di cocaina per quasi 7 grammi di peso; la perquisizione è quindi proseguita presso la loro abitazione dove è stata trovata sostanza da taglio per 20 grammi oltre ad un’ arma calibro 16 illegalmente detenuta.E' scattato l' arresto di due dei tre soggetti maggiormente coinvolti con la detenzione di droga, ora sono messi a disposizione della Procura. Denunciato in stato di libertà il terzo individuo.