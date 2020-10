Covid-19, positivo un dipendente: chiuso il Comune di Nepi

A Nepi Comune chiuso per coronavirus. L'annuncio è appena arrivato da parte del sindaco, Franco Vita. "Purtroppo debbo comunicare alla cittadinanza che un dipendente comunale che lavora al terzo piano del municipio è risultato positivo al Covid, dopo una cena con persone poi risultate a loro volta contagiate», fa sapere il primo cittadino.



Per tranquillizzare i nepesini, Vita poi aggiunge: «La persona aveva scarsi contatti con i cittadini per il servizio a cui è addetto. In attesa di ulteriori decisioni che saranno assunte d'intesa con la Asl, il Comune oggi rimane chiuso. Vi informerò di successivi sviluppi e delle decisioni concordate con l'organo sanitario». Nella cittadina del Viterbese con questo nuovo caso i contagiati salgono a 6. Ultimo aggiornamento: 11:05