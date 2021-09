Nepi, rave party bloccato sul nascere dai carabinieri

Domenica 26 Settembre 2021, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 12:07

Non è sfuggito agli occhi dei carabinieri, il numero insolito di auto e camper che nella notte è transitata sulla Cassia tra Monterosi e Nepi e poi ha imboccato la Settevene-Palo, strada che porta al Lago di Martignano e Bracciano.

L'area è stata messa subto sotto osservazione e i militari hanno scoperto che si stava per organizzare un rave party.

Non è da escludere che si tratti degli stessi gruppi che avevano tentato di organizzarlo tra venerdi e sabato a Giove in provincia di Terni. In questo momento l'area è presidiata da ingenti forze dell'ordine.