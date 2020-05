Nepi, il sindaco Vita: «A marzo ho contratto il virus. Ora esami negativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decide di fare i tamponi insieme a tutti i dipendenti comunali e scopre di essere stato positivo al Covid 19. E’ accaduto la sindaco di Nepi, Franco Vita.«Per la prevenzione del contagio dal coronavirus – ha raccontato – io, i consiglieri comunali e dipendenti ci siamo sottoposti all’esame sierologico del sangue. Il prelievo è stato effettuato lo scorso martedì e giovedì abbiamo avuto l’esito dell’esame. I test erano due. Il primo per la verifica della presenza del contagio, il secondo di verifica: se positivo significa che l’organismo ha contratto l’infezione di Covid 19, da oltre 6 o 7 settimane antecedenti, ed ha pure sviluppato gli anticorpi».Probabilmente Vita ha contratto l’infezione a marzo, senza sintomi, «quando mi trovavo in montagna. Dopo la vacanza, venendo da una zona a rischio, insieme a mia moglie abbiamo osservato la quarantena. Al termine, da prassi dovevo avere la conferma della mia negatività. Per questo, insieme a mia moglie, ci siamo sottoposti all’esame venerdì scorso all’ospedale Belcolle. Il risultato è stato negativo per entrambi».