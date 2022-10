Lunedì 3 Ottobre 2022, 11:20

I religiosi se la prendono con il Comune di Nepi per l'esproprio di un terreno e il sindaco Franco Vita non riceve l'invito per la messa, in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Vittoria. Vita cerca subito di gettare acqua sul fuoco, ma non risparmia una frecciatina: «Non possiamo non notare la mancanza dello spirito cristiano in chi dovrebbe esserne il divulgatore».

Il presidente della Pia unione della Madonna della Vittoria, «interrompendo una centenaria tradizione», non ha invitato l'Amministrazione comunale alla messa che si è tenuta domenica, alle 11,30, in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Vittoria nella chiesa dell'ordine dei Servi di Maria. «Riteniamo che sia stato sollecitato dal locale rappresentante dell'ordine dei Servi di Maria - spiega il sindaco - e la motivazione va ricercata nella decisione del Consiglio Comunale di espropriare 1.700 metri quadrati di terreno, dei circa due ettari, annessi alla Chiesa del Servi di Maria e non funzionali all'attività religiosa, in parte incolti».

L'amministrazione comunale ha espresso «la vicinanza e il sostegno ai membri della Pia Unione», come ha fatto sabato scorso, invitata, partecipando alla processione e alla deposizione della corona; anche ieri i membri della giunta hanno partecipato alla messa, ma in forma privata e non in veste ufficiale. «La decisione dell'esproprio, previsto e confermato sia nelle due varianti al Piano regolatore che nel piano particolareggiato, e mai impugnata, nasce dalla urgenza di reperire aree a parcheggio all'interno del centro storico, oltre a quella già individuata in Via Termo Larte».

Il Comune spiega che oggi tutte le macchine «sono parcheggiate lungo le vie adiacenti e interventi dei vigili del fuoco e delle ambulanze non sono potuti avvenire perché impediti dalle auto, mettendo a rischio vite umane. A ciò si aggiunge la necessità di recuperare il centro storico con la realizzazione di adeguate infrastrutture. Tutti gli edifici religiosi sono stati costruiti con donazioni dei fedeli o contributi pubblici e quindi virtualmente appartengono alle comunità cristiane e locali».

E il sindaco ribadisce che «nel pieno rispetto delle leggi, confermatoci da legali, nei prossimi giorni il Consiglio sarà chiamato ad approvare il progetto definitivo del parcheggio con relativo decreto di esproprio, nell'interesse dei cittadini».