Nepi, scontro tra due auto, cinque feriti, due gravi

Frontale tra auto nella notte: cinque feriti di cui due gravi.

Lo scontro tra una Golf e una Peugeot 106 è avvenuto poco prima della mezzanotte sulla Nepesina, strada che collega Civita Castellana a Nepi in località Casotto in prossimità di una curva. Ad avere la peggio i conducenti. Uno è un ragazzo italiano di 25 anni residente a Faleri, frazione di Fabrica di Roma, che è stato trasferito con l’Eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma.

L’altro è un ragazzo un romeno residente sempre nel comune di Fabrica di Roma, che è stato trasportato sempre con Eliambulanza all’Ospedale di Belcolle a Viterbo.

Gli altri tre giovani poco più che ventenni, un italiano e due cinesi, residenti in zona, sono stati ricoverati all’Ospedale Andosilla di Civita Castellana.

Sul posto sono intervenute le ambulanza del 118 e le pattuglie del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Civita Castellana che dovranno stabilire la dinamica. La strada è stata interrotta per quasi quattro ore e il traffico è stato deviato per Castel Sant’Elia.

