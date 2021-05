Nocciole, ricorso al Tar contro le ordinanze del sindaco sul divieto per i fitofarmaci

Coltivazione delle nocciole, Assofrutti ricorre al Tar contro le ordinanze sul divieto dell'impiego senza limiti dei fitofarmaci, firmate dal sindaco di Nepi. Il ricorso è della principale organiazzazione agricola del Viterbese che tutela i produttori di nocciole.

«Domani ho convocato il nostro legale - ha spiegato Franco Vita - e già sono in contatto con il Biodistretto della Via Amerina per contestare, con dati scientifici, quanto affermato da Assofrutti. Impiegheremo tutte le nostre forze e le conoscenze scientifiche per contrastare chi, spinto solo dal guadagno oltre misura, vuole invadere il nostro territorio e ridurre la salubrità del nostro ambiente, distruggendo la biodiversità»

