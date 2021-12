Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:55

La “banda del buco…. di Natale” ha fallito il colpo che voleva mettere a segno nella filiale della Banca Lazio Nord di via Gramsci a Nepi.

Gli autori avevano programmato tutto, (oltre a passare il Natale con le tasche piene ) meno la presenza della donne delle pulizie, dopo l’ora di chiusura.

Quest’ultime hanno notato nel tardo pomeriggio di ieri una parte del pavimento dell’istituto di credito sconnesso e una volta tolte le mattonelle hanno scoperto che stato creato un buco. Dal piano sottostante, infatti, due ladri stavano lavorando con mazzetta e scalpello e qualche altro arnese in maniera molto delicata, per ricavare l’apertura dal soffitto al pavimento, che avrebbero poi utilizzato nella notte per introdursi nella banca e mettere a segno il colpo che gli avrebbe fruttato anche un buon bottino. Il progetto non è andato a buon fine e una volta scoperti si sono dati in maniera veloce alla fuga, lasciano sul posto tutti gli attrezzi da lavoro. Con molta probabilità sono stati aiutati anche da qualche altro complice, che era all’esterno in attesa. Immediatamente sono stati avvertiti i carabinieri che sono piombati sul posto, sequestrato tutto il materiale e fatto dei rilievi con l’obbiettivo di individuare gli autori. Sono stati messi in atto una anche dei posti di blocco lungo le arterie che portano a Roma fino a tarda sera.