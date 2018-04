Nepi, incontro internazionale sulla nocciola "globalizzata"

di Ugo Baldi

Per la prima volta i maggiori produttori mondiali di nocciole Turchia, Italia e Georgia si incontrano per confrontarsi sui modelli di produzione, valorizzazione e accesso al mercato delle loro produzioni.

L'appuntamento è fissato per martedì 17 aprile dalle ore 9 alle ore 13 Sala Consiliare di Nepi (Piazza del Comune, 20). Contesti molto diversi, sistemi fondiari diversi culture e gestione del territorio che comunque hanno in comune molto e si trovano ad affrontare le stesse problematiche e interlocutori come la Ferrero.

Per questo si vogliono costruire nuovi rapporti di alleanza al fine di rafforzare i propri diritti e le capacità di negoziare su tutti i differenti tavoli di commercializzazione. In questo contesto non sfugge a nessuno che il modello che si sta affermando in agricoltura del cosiddetto contarct farming sta imponendo agli agricoltori dei modelli di produzione insostenibili dal punto di vista sociale, economico e ambientale. Il potere contrattuale degli agricoltori è messo sempre più in discussione e vengono invece valorizzati i ruoli degli intermediatori per favorire l’industria e la distribuzione che vuole materiala prima agricola indifferenziate e a basso costo. I territori e le comunità locali pagano i costi sociali e ambientali di questo modello con aumento vertiginoso dell’inquinamento e dello sfruttamento delle risorse naturali.

L’insostenibilità di questo modello è molto evidente. La conferenza, che vuole essere un luogo di confronto aperto a tutti gli attori interessati, sarà un momento per rilanciare il protagonismo degli agricoltori anche in occasione della celebrazione mondiale delle lotte contadine.

L'iniziativa è promossa da Bio – distretto della Via Amerina delle Forre e dai 13 comuni aderenti con il contributo dell'Arsial e della Fao, in partnership con Cifti Sen (Confederazione di Unioni degli agricoltori di piccola scala – Turhia), Fındık-SEN (Unione di produttori di Nocciole – Turchia), Elkana (Associazione di agricoltura biologica– Georgia).

Giovedì 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA