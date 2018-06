Nepi, incidente sul lavoro: agricoltore perde la vita

di Ugo Baldi

Un agricoltore di settanta anni, Agostino Fabrizio, ha perso la vita a Nepi mentre stava lavorando con un trattore un terreno di sua proprietà in località Colonette. Quanto alla dinamica che ha portato al decesso stanno indagando i carabinieri.



Tra le ipotesi c'è quella che l'agricoltore, sia intervenuto manualmente per far ripartire il trinciaerba che si era bloccato. La ripartenza improvvisa del mezzo agricolo potrebbe avergli provocato un profonda ferita ad un braccio.



E' riuscito comunque a raggiungere l'abitazione, dove un familiare ha dato immediatamente l'allarme; sul posto poco dopo è arrivata un ambulanza del 118, oltre ai militari della locale stazione, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA