Nepi, scontro frontale tra due auto: quattro feriti, tra cui due bambini

Incidente stradale sulla Nepesina all'incrocio con la Cassia, poco prima del centro residenziale Colla Lidya nel comune di Nepi. Due auto si sono scontrate tra loro. Il bilancio è di quattro persone ferite, tra cui due bambini. Una donna, in codice rosso, e i due bambini sono stati trasferiti all'ospedale di Belcolle a Viterbo.

Sul posto le ambulanze del 118, la Polizia locale di Nepi e due auto dei carabineri, impegnati per i rilievi e per stabilire la dinamica dello scontro. Intervenuti anche i vigili del fuoco. Il traffico intenso in arrivo da Roma è stato deviato su strade secondarie.

Anche quello in uscita da Nepi è stato deviato su strade alternative. Forti rallentamenti.