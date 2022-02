Nepi, scontro tra un'auto e un furgone sulla Cassia: un ferito trasportato a Roma

Incidente stradale questo pomeriggio sulla strada Cassia, all'altezza del bivio che dalla Nepesina si immette sulla consolare, territorio del comune di Nepi.

Un furgone e una macchina si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, mezzo finito poi contro un albero. L'uomo, con una ambulanza del 118 è stato trasferito all'ospedale Sant'Andrea di Roma.

Illeso un conducente dell'altra vettura coivolta nello scontro. Sul posto la Polizia locale di Nepi per i rilievi del sinistro, oltre che per far defluire il traffico. Traffico che è stato al lunfo rallentato sulle due arterie.