Nepi, il Tar respinge il ricorso dei coltivatori sull'ordinanza contro l'uso dei fitofarmaci

Mercoledì 21 Luglio 2021, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 13:34

Respinto il ricorso presentanto al Tar, da parte dell'associazione dei produttori di nocciole Assofrutti, contro il Comune di Nepi. I coltivatori chiedevano l'annullamento, o la sospensione, della contestatissima ordinanza del sindaco Franco Vita molto restrittva sull'impiego dei fitofarmaci in agricoltura.

"Uditi per le parti i difensori - è scritto nella sentenza - come specificato nel verbale ritenuto che, impregiudicato ogni giudizio circa le eccezioni di rito (da riservarsi al merito) e pur tenuto conto della sussistenza di possibili profili di fondatezza del gravame, la domanda cautelare non può trovare attuale accoglimento», recita la sentenza del tribunale amministrativo.