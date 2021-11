Mercoledì 3 Novembre 2021, 11:36

Nepi l'amministrazione comunale ha deciso di dichiarare guerra a chi abbandona i rifiuti nel suo territorio. «Non saranno più tollerati - ha detto il sindaco Franco Vita - conferimenti non conformi e inizieranno a piovere le sanzioni nei confronti di coloro che non rispettano le regole. Queste persone deturpano la città e l'ambiente e creano una pessima immagine del nostro territorio. E' arrivato il momento di dire basta».

Il giro di vite è già iniziato nei giorni scorsi con l'istallazione di una decina di foto trappole, nelle zone dove è stata riscontrata una maggiore presenza di rifiuti abbandonati. Sempre più spesso, inoltre, viene segnalata la presenza di deiezioni canine all'interno del paese. Le sanzioni variano da 500 a 600 euro. Le persone multate saranno denunciate anche per danno ambiatale.

«Nella stesso tempo ha spiegato l'assessore all'ambiente e al decoro urbano, Francesco De Fazio - continueremo a sensibilizzare i cittadini a una maggiore attenzione. E' vero che mettere a creare il degrado, non è la mancanza degli interventi di pulizia da parte del Comune, ma il comportamento di alcuni cittadini senza scrupoli. Le foto trappole saranno aumentate nei prossimi giorni per limitare ancora di più il raggio d'azione di questi vandali dell'ambiente».L'amministrazione comunale sta nel frattempo procedendo con le bonifiche quasi a tamburo battente, da un lungo periodo a questa parte.

«Ieri insieme a Tommaso Ripanelli dell'ufficio tecnico e alla Tekneko (azienda per la raccolta dei rifiuti) ha raccontato De Fazio - abbiamo bonificato l'area della cascata in località Graciolo, in prossimità dello stabilimento dell'Acqua di Nepi dove abbiamo trovato di tutto. Uno di questi vandali è sicuramente un diabetico, poiché sono state ritrovate tante siringhe e farmaci per diabetici scaduti e altro materiale che non potete immaginare. Ora la gente può ammirare la bellezza della natura che esprime questo posto che è unico nel suo genere dopo un duro lavoro di recupero. E' chiaro che anche questa zona sarà sottoposta ad una maggiore attenzione da parte nostra».

Per la cronaca nei giorni scorsi è stato recuperato poco distante un salotto completo.