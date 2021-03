15 Marzo 2021

di Paolo Baldi

(Lettura 1 minuto)







L'assalto al titolo europeo di Mma (federazione Xfc) nella categoria 71 kg da parte di Daniele De Angelis è partito da Nepi. Il trentenne campione di questa disciplina sportiva (boxe e arti marziali) ha ricevuto un in bocca al lupo per il confronto in programma il 28 di questo mese sul ring di Modena contro un avversario bulgaro, Victor Ispas, che dovrà decretare il più bravo del continente. La presentazione dell'appuntamento si è tenuto nella Sala Nobile del Comune per iniziativa della consigliera comunale con delega allo sport, Federica De Paolis e del sindaco Franco Vita.

«Daniele è l'esempio del vero sport ha detto la De Paolis fatto di sacrifici e rinunce, ma anche di vittorie e soddisfazioni. È un onore che il nostro paese venga conosciuto attraverso atleti come Daniele». Il sindaco Vita ha promesso di ospitare appena possibile un confronto anche a Nepi. Daniele soprannominato il Puma ha praticato vari stili di arti marziali classiche fino a laurearsi campione del mondo per l'Internazional Combat nel 2017 a Birmingham e nel 2019 a Roma per la Promotion Extreme Fight Champion.

«Mi attende un match difficile, ma non impossibile. Conosco e mie qualità e sono certo di poter far bene» ha detto il campione nepesino. Il confronto sarà trasmesso in diretta la sera stessa sui canali Sky.