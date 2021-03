4 Marzo 2021

Dalle parole ai fatti. Il sindaco di Nepi, Franco Vita, va avanti in versione caterpillar. Il Comune tra qualche giorno pubblicherà l'ordinanza sui divieti per l'utilizzo di fitofarmaci e insetticidi in agricoltura come aveva promesso.Il mini rinvio sul provvedimento, a suo dire, è stato causato dalle associazioni di categoria dell'agricoltura:

«Mi hanno richiesto un incontro su questo tema e io li ho invitati ha spiegato Vita ma non hanno risposto e nemmeno partecipato nè Coldiretti, nè Confagricoltura e nemmeno la Cia. Per questo la pubblicazione avverrà con qualche giorno di ritardo. Ma io punto a far rispettare le regole per quanto riguarda la difesa dell'ambiente, in particolare il nostro territorio, sempre più colpito dalla monocoltura della nocciola».

Sarà pubblicata nell'ordinanza anche una cartografia del territorio comunale, in cui sono indicate le zone fragili in cui sarà consentita solo l'agricoltura biologica.

«Si riferiscono alle zone di rispetto della sorgenti dell'acqua minerale e delle sorgenti di acqua destinata al consumo umano - ha spiegato ancora Vita - oltre a quelle in prossimità dei fossi, delle abitazioni e dove si presentano altre situazioni di rischio per le persone». Sarà vietato l'uso in particolare del glisofate e dei neonicotinoidi (sostanze che uccidono le api e altri impollinatori). L'ordinanza fissa le modalità per le persone che avranno l'abilitazione per l'irrorazione dei prodotti autorizzati in agricoltura. Ma sarà attuata anche la linea dura. Sotto osservazione tutti quelli che scelgono la strada della furbizia.

«Sono previste multe severe ha detto ancora Vita - e verranno eseguiti controlli anche notturni, perché ci risulta che quelli sono i momenti scelti dai coltrivatori che non rispettano le regole. E' arrivato il momento di dire basta e mettere dei paletti».La battaglia del sindaco nepesino è iniziata la scorsa estate, quando alcuni fossi si sono prosciugati e molti cittadini hanno iniziato a lamentarsi dell'uso di prodotti in agricoltura non consentiti.

Poi il mese scorso, dopo i temporali alcuni fossi hanno presentato situazioni preoccupanti, con l'acqua che si è colorata. A quel punto Vita è passato al contrattacco