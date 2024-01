Nepi, colpo grosso al Superconti: rubata la cassaforte.

Questa volta il colpo è andato a segno. A Superconti di Nepi in via Monsignor Gori è stata rubata la cassaforte con l'incasso del pomeriggio. La banda, forse la stessa che ha operato a Fabbrica di Roma, a quanto sembra era formata da gente esperta nel settore poichè prima ha disattivato l'allarme, poi è riuscita a portarsi via la cassaforte senza essere disturbata. Da quantificare l'importo che conteneva.

A dare l'allarme i dipendenti che hanno scoperto il furto di prima mattina. Sul posto sono intervenuti i Carabineri della compagnia di Civita Castellana che, hanno iniziato le indagini per risalire agli autori.