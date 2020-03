Ultimo aggiornamento: 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assalto al supermercato a Nepi. Dopo l'annuncio del decreto del presidente del Consiglio che ha esteso le misure della "zona arancione" a tutta Italia si è scatanata la corsa all'acquisto. La notevole mole di personeche si riversata nei locali per acquistare di tutto a quanto sembra ha richiesto l'apertura di otto casse in contemporanea. Stizzito sindaco.«Quello che è successo ieri sera e notte - ha scritto Franco Vita - in un supermercato locale, affollato di clienti oltre misura , è la dimostrazione che non si è ben capito il senso delle prescrizioni emanate dal Governo che vieta gli affollamenti e l’obbligo di mantenere la distanza di un metro tra le persone. Le nuove indicazioni prevedono l’apertura dei negozi e non vietano il trasporto di merci per rifornire i supermercati. Un mio appello va ai giovani che hanno interpretato la chiusura delle scuole e delle Università, come un periodo di vacanza e non come una restrizione per evitare la diffusione del virus. Quindi tutti con responsabilità e buon senso atteniamoci alle indicazioni del Governo».Questa mattina il primo cittadino di Nepi ha inviato sul posto i vigili urbani e avvisato i carabinieri di quanto accaduto.