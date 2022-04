Giovedì 28 Aprile 2022, 07:20

Crack e cocaina a Roma Nord, nei guai anche un uomo di Nepi. Gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo, con l’ausilio degli agenti della Squadra Mobile di Viterbo, alle prime ore di ieri, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, nei confronti di 9 persone.

Dei 9 indagati 2 sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere e 7 agli arresti domiciliari. L’indagato residente a Nepi è stato arrestato dagli agenti della Mobile. E’ accusato di spaccio di cocaina e crack. L'indagine, denominata "Tabla Rasa", nasce il 14 aprile 2021, quando fu ritrovato in via dei Due Ponti, del corpo senza vita di un uomo precipitato in circostanze misteriose da un muro di recinzione.

Secondo quanto ricostruito la vittima si sarebbe recata in quei luoghi alla ricerca di crack da acquistare da un pusher soprannominato "Kike" da cui era solito rifornirsi. Le successive attività svolte dalla polizia, e coordinate dalla Procura di Roma, hanno consentito di confermare la presenza di una base logistica di spaccio di cocaina e crack all'esterno dello stabile di via dei Due Ponti, nel quartiere popolare che comprende l'area di largo Sperlonga e Due Ponti, strutturata in modo tale da contrastare l’azione delle forze dell'ordine.

«E’ stata ampiamente dimostrata - spiegano gli inquirenti - la sussistenza, almeno a partire dal mese di aprile 2021, di una efficientissima ed articolata struttura per la vendita dello stupefacente a numerosi assuntori della zona nord della capitale».