Nepi, pregiudicato arrestato per sequestro di un minorenne

Ultimo aggiornamento: 11:10

Un pregiudicato di circa 50 anni, si è scagliato contro un gruppo di ragazzini di 14 anni, a Nepi (Viterbo) all’interno di un parcheggio di un supermercato. L'uomo era solito lasciare parcheggiati i suoi due motorini nel piazzale e, a suo dire, li aveva ritrovati danneggiati dando la colpa proprio ai quattordicenni; a quel punto in un gesto di ira ha sequestrato uno dei giovani e lo ha trascinato in macchina.Poi lo ha trasportato in giro per Nepi, minacciandolo costantemente con una sciabola affinchè lui e i suoi amici trovassero i soldi per riparare i motorini. Immediatamente sono scattate le ricerche dei carabinieri della stazione locale, attivati dagli amici rimasti nel parcheggio. Poco dopo proprio i carabinieri hanno rintracciato il pregiudicato nei pressi del supermercato, hanno messo in sicurezza i giovani e bloccato l'uomo.Subito hanno perquisito l’auto e hanno sequestrato la sciabola usata per la minaccia. Al termine dell’azione l'uomo è stato arrestato e i ragazzi sono risultati tutti illesi