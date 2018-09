Nepi, con una roncola contro i carabinieri: fermato per resistenza e lesioni

di Ugo Baldi

E’ stato arrestato la notte scorsa, dai carabinieri della stazione di Nepi, un cittadino italiano di 45, anni disoccupato. Durante un posto di controllo effettuato dai militari in città è stato fermato e sottoposto ad un controllo amministrativo dell’ autovettura, che dagli accertamenti risultava non coperta da assicurazione.



Il conducente prima inveiva contro i militari e tentava la fuga, poi dava in escandescenza brandendo una roncola.

E' stato subito immobilizzato e disarmato e dichiarato in arresto per resistenza, per le lesioni causate durante la colluttazione, e porto di oggetti atti ad offendere.



Al termine delle procedure operative è stato condotto in carcere a Viterbo su disposizione della Procura della Repubblica.

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07



